Der ADAC Enduro Jugendcup gastierte im Enduropark „Biene“ in Neuhaus-Schierschnitz. Eine Rennserie, die der ADAC Nordbayern gemeinsam mit dem ADAC Hessen-Thüringen seit 2016 ausschreibt, wird nun durch den ADAC Enduro Jugendcup 2025 als bundesweiter Cup etabliert. Zwei Südthüringer, Kevin Fiedler und Denny Doras vom MC Isolator Neuhaus-Schierschnitz, haben maßgeblich den Hut auf, planen, koordinieren und richten diese neue Rennserie mit den Vereinen aus. So soll die erfolgreiche Jugend- und Nachwuchsarbeit fortgeführt werden, um Kinder und Jugendliche an die Fahrten über Stock und Stein heranzuführen. Der 2. Lauf dieses deutschlandweit organisierten Cups fand nun mit 28 Teilnehmern auf dem Gelände des MC Isolator in Südthüringen statt. Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 16 Jahren nahmen daran teil. Gefahren wurde in den Klassen 50, 65, 85 und 125 ccm im klassischen Modus – bestehend aus einer Etappe und den für den Endurosport typischen Sonderprüfungen.