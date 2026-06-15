Autos über Autos – so weit das Auge reicht. Die einen parken ihr Gefährt und sind dann Zuschauer, die anderen wollen mit ihrem eigens dafür präparierten, mehrere hundert Pferdestärken zählenden Boliden im hohen Tempo die Strecke vom Start am Abzweig der Landesstraße 1027 Richtung Steinbach zum Ziel hinauf Richtung Glasbachstein im Thüringer Wald absolvieren. So ist das bei der 27. Auflage des Glasbachrennens – am Samstag werden die drei Trainingsläufe gefahren, am Sonntag dann die zwei Wertungsläufe.