Eine Rennsport-Legende gibt sich die Ehre. „Wir freuen uns sehr, zum diesjährigen, 27. Internationalen Glasbachrennen Klaus Ludwig begrüßen zu dürfen. Klaus Ludwig wird am Rennwochenende vor Ort für Autogramme und Erinnerungsfotos zur Verfügung stehen“, teilt die veranstaltende Rennsportgemeinschaft Altensteiner Oberland e.V. in den sozialen Medien vor dem Rennwochenende am 13. und 14. Juni mit. Dann werden auf den Strecken in und um Bad Liebensteins Ortsteil Steinbach wieder die Motoren dröhnen – zur einzigen in Deutschland stattfindenden Europa-Bergmeisterschaft im Thüringer Wald.