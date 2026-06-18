Die Motoren knattern schon von Weitem. Es ist dieses tiefe, kehlig rollende Geräusch, das sich am Samstag durch Ilmenau ziehen wird, wie ein Echo aus einer anderen Zeit. Chrom glänzt im Sonnenlicht, lackierte Karosserien spiegeln die Fassaden der Stadt. Bugatti, Maserati – klangvolle Namen, die sonst eher in Museen oder auf abgesperrten Rennstrecken zu sehen sind. Manche dieser Automobile haben mehr als ein Jahrhundert Geschichte im Rücken. Und nun bewegen sie sich wieder – langsam, würdevoll, mitten durch den ganz normalen Straßenverkehr.