Diese Nachricht lässt die Herzen der Motorsportanhänger aus der Region und weit darüber hinaus definitiv höher schlagen. Am Freitag, 29. und am Samstag, 30. Mai feiert die legendäre Rallye Wartburg ihre Rückkehr. Letztmalig fand der Klassiker 2024 statt und feierte seine 60. Auflage. Ab diesem Jahr ist die traditionsbehaftete Motorsportveranstaltung Bestandteil des erstmals ausgeschriebenen Rallye-Supercups. Der RSC ist ein eigenständiger und unabhängiger Motorsportdachverband speziell für den Amateur- und Breitenmotorsportler in Deutschland, gegründet 2018.