Natürlich nicht ganz so laut wie beim internationalen Glasbachrennen, welches im Juni 2026 wieder stattfindet, aber immer noch laut genug, um das beschauliche Bergdorf und die Region für zwei Tage aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Nach 2023 werden an diesem Wochenende zum zweiten Mal auf der 2,7 Kilometer langen Strecke bergauf Punkte zur deutschen Slalom-Meisterschaft vergeben. Über 130 Fahrerinnen und Fahrer hatten sich im Vorab um einen Startplatz beworben. Aus organisatorischen Gründen dürfen aber nur 100 am Start Aufstellung nehmen. Viele Motorsportanhänger werden erwartet, die sich dieses Spektakel anschauen wollen. Immerhin gilt es beim Bergslalom nicht nur schnell zu sein, auch fehlerfrei muss man durchkommen und die Leitkegel nicht umstoßen. Bei der ersten Auflage schaffte dies Felix Budzisch (Groß Dölln) am ersten Tag im ersten Lauf in nur 1:27,43 min. Weil er sich im zweiten Durchgang noch einmal steigerte (1:27,04 min) gewann er in Addition beider Läufe das erste Rennen. Wird der Rekord an diesem Wochenende geknackt? Die Fans sind gespannt und drücken natürlich den hiesigen Startern Marcus Kühne (Barchfeld), Nick Kühne (Bad Liebenstein), Christoph Kaiser (Bad Salzungen) und Colin Malsch (Steinbach) besonders fest die Daumen.