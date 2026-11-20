Las Vegas - Widrige Wetterbedingungen haben das erste Training vor dem Formel-1-Rennen in Las Vegas massiv behindert. Bei Regen und viel Wasser auf der Strecke absolvierte kein Fahrer eine komplette Runde mit offizieller Zeit. Auch beim zweiten Training am Abend (Ortszeit) ist keine Besserung in Sicht. Für Freitag und das Rennen in der deutschen Nacht zu Sonntag (05.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) sind trockene Bedingungen vorhergesagt, die Teams in der Motorsport-Königsklasse wollten deswegen wohl kein Risiko eingehen und Schäden an den Rennwagen vermeiden. Die Fahrer verbrachten die meiste Zeit des Trainings in den Garagen.