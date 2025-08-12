Eine Slalomstrecke mit dem Auto und viel Tempo zu bewältigen ist eine Herausforderung. Im Slalom aber eine kurvenreiche Strecke bergauf zu meistern – das verlangt den Piloten höchstes fahrerisches Können ab. Erschwerend kommt hinzu, dass solch eine Aufgabe doch ziemlich selten auf die Teilnehmer der Deutschen Slalom-Rennfahrer-Meisterschaft wartet. Die Rennsportgemeinschaft Altensteiner Oberland kann mit solch einer Besonderheit aufwarten und erfährt von den Aktiven eine große und positive Resonanz. Am kommenden Samstag und Sonntag dröhnen also wieder die Rennmotoren am Rande des kleinen Bergdorfs Steinbach.