In dunklem Grau präsentierte sich das Firmament über Steinbach. Doch weit darunter strahlte sprichwörtlich die Sonne. Das Rennfieber hatte nicht nur die Aktiven, sondern einmal mehr die Bewohner der Gastgebergemeinde Steinbach und zahlreiche Motorsportfans ergriffen. „Die hervorragende Stimmung am Rande haben mich, haben uns zusätzlich motiviert. Es war einfach geil, hier zu fahren“, beschreibt Florian Bodin seine Eindrücke. Das Lob kommt vom zweifachen Gesamtsieger des Rennwochenendes am Glasbachstein, der am zweiten Tag die bisherige Bestzeit gleich zweimal deutlich unterbot.