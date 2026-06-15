Im Jahr 2020 hat das Dorf Steinbach den Europäischen Dorferneuerungspreis in Silber gewonnen. Nicht nur deshalb nennt sich der Ortsteil Bad Liebensteins „Europadorf“, wie Bürgermeisterin Susanne Rakowski, die Bürgermeisterin der Stadt sagt. Die Freude, zum 27. Internationalen Glasbachrennen „Europa hier zu Gast“ zu haben, als fünfte Station der Europäischen Berglaufmeisterschaft, sei groß, wenn der Ort zum Fahrerlager werde, in dem circa 1000 Menschen unterwegs sind, so viele Einwohner wie Steinbach hat. Dazu kamen an diesem Wochenende wieder tausende Zuschauer.
Motorsport: Berg-EM Die Erfinder der Gastfreundschaft
Jan-Thomas Markert 15.06.2026 - 11:11 Uhr