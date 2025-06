Mehr als nur ein Hauch von Nostalgie und der Begeisterung für Motorsport wehte an drei Tagen über dem Markt von Eisenach und den Rennstrecken rund um die Wartburgstadt. Das Wetter spielte den Veranstaltern in die Karten, sodass das 1. Wartburg Rallye Festival zu einem wahren Zuschauermagnet avisierte. Die Motorsport-Fans bestaunten Rennsportboliden aus dem vergangenen Jahrhundert wie einen Bugatti T35 Berta von 1927 als ältestes Fahrzeug oder den legendären Wartburg Melkus RS 1600 von 1984. Neben den Rennen schrieben Motorsportlegenden und die drei Rallye-Weltmeister Walter Röhrl, Christian Geistdörfer und Stig Blomqvist etliche Autogramme. Fahrer aus ganz Europa heizten mit spektakulären Manövern auf den Strecken die Stimmung an. Der Vorsitzende des MC Eisenach, Klaus Göpfert, sprach von drei perfekten Tagen. Das erste Rallye Festival unterhalb Wartburg belebte die Liebe einer ganzen Region am historischen Motorsport.