Am Sonntag war nach Angaben der Polizei ein Schneemobil bei einem Kindergeburtstag im Berchtesgadener Land durch ein geschlossenes Rolltor gefahren. Eine 37-Jährige habe im Anschluss an die Feier eine Rundfahrt mit einem Motorschlitten machen wollen. Der Geburtstag fand den Angaben zufolge in einer Garage für Pistenraupen auf einem Privatgrundstück an der Talstation des Skigebiets in Bischofswiesen statt.