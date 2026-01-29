Eine historische Stadt wie Meiningen zeichnet sich durch ihre schönen und weitflächigen Parkanlagen aus. Üppig wächst und gedeiht hier das Grün. Umso auffälliger ist es, wenn plötzlich gefällte Bäume den Wegesrand säumen. Die Spaziergänger machen dieser Tage große Augen, zeigen Verwunderung über die teilweise noch gut aussehende Bäume. Warum wurden sie gefällt? Um die Frage zu klären, kontaktierte die Redaktion Torsten Roeder von der Stadtverwaltung Meiningen.