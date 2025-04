Die beiden Formel Vau-Rennwagen aus den Jahren 1966 und 1972 sind aus dem Winterschlaf erweckt und startklar. Mit seinen beiden Autos will Udo Besser die Rennserie VFV GLPpro bestreiten. VFV steht dabei für Veteranen-Fahrzeug-Verband und GLP steht für Gleichmäßigkeitsprüfung. Das heißt: Besser und seine Kontrahenten fahren auf dem Hockenheimring, dem Schleizer Dreieck, auf dem Nürburgring, in Most, Assen und anderswo nicht verbissen um die Reihenfolge im Rennen. Immer steht der Spaß am motorsportlichen Erlebnis im Vordergrund. „Seit 2009 tragen wir die historische VFV GLPpro Rundstreckenmeisterschaft aus“, wirbt der VFV auf seiner Homepage. „Bei uns wird schnell und auch gleichmäßig gefahren. So nehmen wir die Spitzen an Ehrgeiz raus und erlauben dem einzelnen Fahrer, selbst zu bestimmen, wie schnell er sein möchte, ohne seine Chancen auf den Siegerpokal zu mindern.“