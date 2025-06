Der Bikergottesdienst hat am Sonntag in Crock seine vierte Auflage erlebt. Treffpunkt für die Fahrerinnen und Fahrer war der Parkplatz Irmelsberg nahe der Crocker Kirche St. Veit. Begonnen hatte der Tag am Vormittag nach der Begrüßung mit einer ersten Ausfahrt in das obere Waldgebiet. Es waren rund 20 Motorräder und Trikes, die sich auf einen knapp 40 Kilometer langen Rundkurs begaben. Anschließend fand der Bikergottesdienst statt. Die weitere Planung war dann vor Ort vom sich entwickelnden Wetter abhängig.