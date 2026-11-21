Winzer (dpa/lby) - Ein junger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Niederbayern schwer verletzt worden. Ein Autofahrer soll dem 17-Jährigen die Vorfahrt genommen haben, wie die Polizei mitteilte. Der Motorradfahrer war demnach am Freitag bei Winzer (Landkreis Deggendorf) unterwegs, als der 76-Jährige mit seinem Auto auf die Straße einbog, auf der der Jugendliche unterwegs war. Es kam laut Polizei zum Zusammenstoß, und der 17-Jährige stürzte. Er brach sich den Oberschenkel und erlitt demnach Verletzungen an Leber und Milz. Der Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.