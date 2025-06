Motorradunfall Unfall mit Totem und drei Schwerverletzten in Ostthüringen

Tegau (dpa/th) - Bei einem Unfall in Ostthüringen ist ein 47 Jahre alter Motorradfahrer gestorben, drei Menschen erlitten schwere Verletzungen. Bei Tegau im Saale-Orla-Kreis stießen am Samstag auf einer Landstraße ein Motorrad und zwei andere Fahrzeuge zusammen. Der Zusammenprall sei so stark gewesen, dass der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle auf der L3002 an seinen Verletzungen starb, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Zunächst hatte die Polizei nur von zwei Schwerverletzten berichtet, die mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurden.