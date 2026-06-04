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Motorradunfall Unfall in Kurve – 60-Jähriger auf B85 tödlich verunglückt

Der Mann war mit einer Motorradgruppe auf der Bundesstraße bei Saldenburg unterwegs. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Motorradunfall: Unfall in Kurve – 60-Jähriger auf B85 tödlich verunglückt
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Der Rettungsdienst versuchte noch, den verunfallten Motorradfahrer vor Ort zu retten. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

Saldenburg (dpa/lby) - Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B85 bei Saldenburg (Landkreis Freyung-Grafenau) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er am Donnerstagnachmittag als Letzter einer Gruppe von Motorradfahrern in eine Kurve - und kam von der Fahrbahn Richtung Passau ab. Der Rettungsdienst habe noch versucht ihn zu retten, doch der Mann sei am Unfallort gestorben. 

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Weitere Beteiligte gab es laut Polizei nicht. Weshalb der Motorradfahrer von der Fahrbahn abkam, sei noch unklar. Die Strecke war zunächst gesperrt, ab dem Abend aber wieder geöffnet.