Motorradunfall: Unfall in Kurve – 60-Jähriger auf B85 tödlich verunglückt

Saldenburg (dpa/lby) - Ein 60-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der B85 bei Saldenburg (Landkreis Freyung-Grafenau) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er am Donnerstagnachmittag als Letzter einer Gruppe von Motorradfahrern in eine Kurve - und kam von der Fahrbahn Richtung Passau ab. Der Rettungsdienst habe noch versucht ihn zu retten, doch der Mann sei am Unfallort gestorben.