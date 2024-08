Motorradunfall: Motorradfahrer stößt mit Auto zusammen - schwer verletzt

Wittelshofen (dpa/lby) - Mit seinem Motorrad ist ein 54-Jähriger in Wittelshofen (Landkreis Ansbach) gegen ein Auto gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der Motorradfahrer habe an einer Einmündung den vorfahrtsberechtigten Wagen einer 25-Jährigen übersehen, teilte die Polizei mit. Durch den anschließenden Zusammenstoß am Samstag stürzte der Mann. Er erlitt dabei unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma und Verletzungen am Bauch. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Die 25-Jährige blieb unverletzt.