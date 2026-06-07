Stadtroda (dpa/th) - Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Unfall auf einer Landstraße in der Nähe von Stadtroda (Saale-Holzland-Kreis) schwer verletzt. Der 64-Jährige kam am Samstagnachmittag von der kurvigen Straße ab und stürzte einen Abhang hinunter, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war in einer Gruppe von Motorradfahrern unterwegs gewesen, stürzte jedoch den Angaben zufolge ohne Beteiligung anderer.