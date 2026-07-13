Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Landstraße 1112. Ein 24-jähriger Motorradfahrer war von Scheibe-Alsbach kommend in Richtung Goldisthal unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke, beschreibt ein Sprecher der Landespolizeiinspektion Saalfeld den Hergang.