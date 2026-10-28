Kurz vor dem Ende der diesjährigen Motorradsaison machte die unter Bikern berühmt-berüchtigte Strecke zwischen Zella-Mehlis und Oberhof noch einmal von sich reden: Ende September kollidierte ein Motorradfahrer nahe des Rondells mit einem Auto und wurde schwer verletzt. Es ist ein weiterer Unfall in der Statistik und in den Augen von Kritikern ein weiterer Beleg dafür, dass die umstrittenen Rüttelstreifen nicht den gewünschten Effekt gebracht haben, nämlich die Unfallgefahr am Sterngrund zu entschärfen. Ein Jahr, nachdem die Streifen eingebaut wurden, fällt die Bilanz jedoch differenzierter aus. Und von einem Rückbau ist noch längst nicht die Rede.