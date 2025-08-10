Das kleine Rhöndorf Oechsen avancierte am Wochenende wieder zum Nabel der Motorradwelt. Der MC Oechsen konnte unzählige Biker aus weiten Teilen der Republik mit ihren heißen Öfen zum 33. Motorradtreffen zwischen Arzberg und Baier willkommen heißen. Von Itzehoe im hohen Norden bis aus dem südlichen Allgäu reisten Teilnehmer an. Bunt gemischt präsentierte sich die Bikerszene von jung bis alt, aber diejenigen, die schon über viele Jahre vor Ort sind und das Treffen bestens zu schätzen wissen, prägten das Bild.