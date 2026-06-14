Zum Motorradtreffen der „Wild Hogs“ pilgerten zahlreiche Biker aus nah und fern in den kleinen Rhönort, um gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen. Auf den verschiedensten heißen Öfen reisten sie an und stellten ihre blitzblank geputzten Maschinen, darunter manche Harley-Davidson, aus oder machten sich auf den Weg zur Rhönrundfahrt. Knackige Rockmusik versüßte den Motorradpiloten den Abend, wobei man es ordentlich krachen ließ.