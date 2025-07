Motorradrundfahrt Suhl: Biker gegen Depression

Erste Motorradrundfahrt dieser Art im Jahr 2021

Auch der Würzburger Dieter Schneider ist vom Thema persönlich betroffen. Sein Sohn nahm sich auf Grund von Depressionen vor einigen Jahren mit gerade einmal 23 das Leben. Schneider verarbeitete das Ganze auf seine Weise. Er setzte sich auf’s Motorrad, fuhr einmal um die Welt, traf viele Menschen und nahm in Australien unter anderem am „Black Dog Ride“, einer Motorradausfahrt zugunsten der Suizidprävention und Depressionshilfe teil. Damit war auch die Idee geboren, eine solche Motorradausfahrt, bei der Spenden gesammelt werden sollen, in Deutschland an den Start zu bringen. Erstmals fand der dann ins Leben gerufene Fellows Ride 2021 in Würzburg statt. Damals rollten rund 345 Teilnehmer über die Straße, gesammelt wurden 5500 Euro, die an das gingen die gesammelten Spenden an das Universitätsklinikum Würzburg