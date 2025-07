Greiz (dpa/th) - Ein Motorradfahrer ist im Kreis Greiz nach einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch auf der Landstraße bei Pölzig, wie die Polizei mitteilte. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der 69-Jährige noch an der Unfallstelle. Der 81 Jahre alte Fahrer des Autos wurde leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.