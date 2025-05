Natürlich fällt Daniel Groß auf. Nicht nur, weil er mit einem tiefergelegten Mercedes vorfährt, aus dessen Boxen tiefe Bässe wummern. Es liegt vielmehr an seinen Tattoos, die ihm von den Beinen bis zum Hals reichen. Es liegt an der tiefschwarzen Sonnenbrille, die den Blick in die Augen verhindert. Aber es liegt vor allem an der schwarzen Weste, seiner Kutte, die ihn deutlich als Präsidenten des Motorradclubs Stahlpakt, Chapter Suhl, kennzeichnet. „Immer, wenn ich für den Club unterwegs bin oder wir auf Ausfahrt sind, ist das Tragen der Kutte Pflicht“, nennt der passionierte Harley-Davidson-Fahrer eine der Regeln, die sich der Club selbst auferlegt hat.