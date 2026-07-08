Hohenstein-Ernstthal - Ohne deutsche Hoffnungsträger, aber mit zahlreichen Neuerungen und einem klaren Favoriten empfängt der Sachsenring die Motorrad-Weltmeisterschaft zum einzigen Grand Prix auf deutschem Boden. Nach Angaben des Veranstalters ADAC sind alle neuen Sicherheitsstandards umgesetzt, die in der MotoGP seit dieser Saison gelten. Dazu gehören zusätzliche asphaltierte Auslaufbereiche an mehreren Kurven, ein vertieftes Kiesbett in Kurve vier, eine neue Rückführungsroute im sogenannten Omega sowie eine zusätzliche Airfence-Barriere.