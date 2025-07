"Man muss im Kopf so weit sein, dass man diesen Druck in Motivation umwandelt", sagte Kratochwil über seinen Umgang mit den großen Hoffnungen, die in ihn gesetzt werden. In der Qualifikation am Freitagabend rechtfertigte er die Erwartungen. Mit mehr als einer halben Sekunde Vorsprung sicherte er sich den ersten Startplatz.