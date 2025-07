Hohenstein-Ernstthal - Der achtfache Motorrad-Weltmeister Marc Márquez hat seinen 200. Start in der Königsklasse mit einem souveränen Sieg auf dem Sachsenring gekrönt. Der spanische Ducati-Pilot gewann den Großen Preis von Deutschland bereits zum neunten Mal in seiner MotoGP-Karriere. 256.441 Zuschauer kamen am Rennwochenende an die Strecke - damit wurde der Rekord erneut geknackt.