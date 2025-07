Obwohl auch in diesem Jahr wieder keine Lokalgröße zum WM-Teilnehmerfeld gehörte, strömten 256.441 Zuschauer an die Strecke. Erneut wurde beim Erfolg von Königsklassen-Dominator Marc Márquez der Besucherrekord geknackt. Der Ducati-Pilot wurde seinem Spitznamen "King of the Ring" eindrucksvoll gerecht.