Eines der beiden Zweiräder der Marke KTM war Anfang Januar in Meiningen aus einer Garage gestohlen worden und wurde nun in einer Garage eines 19-Jährigen entdeckt. Der junge Mann gilt als tatverdächtig. Laut Polizei geriet er nach intensiven Ermittlungen und Zeugenaussagen in Verdacht. Bei der Durchsuchung seiner genutzten Garage entdeckten die Ermittler neben dem gesuchten Motorrad eine weitere Motocross-Maschine, für die der Verdächtige keinen Eigentumsnachweis hatte.