Es war schon ein ungewöhnliches Bild in der Mittagsstunde am Samstag, als etwa 90 Motorräder auf den Meininger Marktplatz rollten. Eskorte erhielten sie von mehreren Polizeibeamten auf Motorrädern, die mit Blaulicht für einen sicheren Verlauf der Fahrt sorgten. Gestartet waren die Teilnehmer bereits am Morgen in Suhl. Von dort führte die Route über Schmiedefeld, Oberhof und Zella-Mehlis nach Meiningen. Am Nachmittag ging es weiter über Römhild, Hildburghausen und Schleusingen zurück nach Suhl. Insgesamt legten die Fahrer über 150 Kilometer zurück, Unterwegs waren sie auf Motorrädern verschiedener Marken, darunter Honda, BMW, Indian Motorcycle, Kawasaki und Harley-Davidson. Für Motorradfans bot sich dabei ein beeindruckendes Bild.