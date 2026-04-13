Wer am Sonntag aus der Ferne auf die Bad Salzunger Ortsteile Gumpelstadt und Waldfisch blickte, hätte meinen können, dass dazwischen innerhalb kürzester Zeit ein weiterer, neuer Ortsteil aus dem Boden gestampft wurde. So groß und somit leicht zu erkennen war das Areal, das durch den Motocross in Beschlag genommen wurde. Neben dem hergerichteten Parcours hatten sich auch zwei große Wohnwagengruppen der Teilnehmer mitsamt – insbesondere bei den jüngeren Fahrern – deren Eltern gebildet. Eingeladen war durch den MC Moorgrund zur Thüringer Landesmeisterschaft sowie dem ADAC Nordbayern-MX-Cup.