Torsten Kotzan ist ein gestandener Mann, der als Vereinschef des MC Moorgrund zahlreiche Rennveranstaltungen in den vergangenen drei Jahrzehnten begleitet hat. Was er am vergangenen Wochenende mit seinen vielen Helferinnen und Helfern auf die Beine stellte, gehört zweifelsfrei zu den besten Rennveranstaltungen der vergangenen Jahre auf der Motocross-Strecke auf dem „Heiligenberg“.