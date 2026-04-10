Motocross in Gumpelstadt: Landesmeisterschaft am Heiligenberg

Der ADAC Nordbayern MX Cup startet in die neue Saison. Das erste Rennen steht vor der Tür, am Sonntag dient der MC Moorgrund als Gastgeber bei der Kooperationsveranstaltung mit der MX Landesmeisterschaft Thüringen. Gefahren wird von der kleinsten Kasse mit 50 ccm über die 125 ccm bis hin zu den großen in der MX1, sowie bei Senioren und Damen. Anders als vom Verein ursprünglich in den sozialen Medien angekündigt, gibt es am Samstag keine Rennen. Sonntag, der 12. April ist der einzige Veranstaltungstag. Die Teilnehmer kommen hierfür aus Thüringen, dem Frankenland und Mitteldeutschland. Beginn der Trainingsläufe ist um 8 Uhr, der Start der Wertungsläufe erfolgt dann ab 13 Uhr. Die Veranstaltung am Sonntag fällt in die Feierlichkeiten des MC Moorgrund, der in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen zelebriert. Statt einer auf eine Großveranstaltung wird sich der Vereinsgeburtstag auf mehrere Highlights über das ganze Jahr verteilen. Für das leibliche Wohl ist am Sonntag natürlich wieder bestens gesorgt. Der MC Moorgrund hofft auf gutes Wetter, viele Fahrer, geiles Racing und zahlreiche Zuschauer. „Wir brennen auf den ersten Gatterfall und freuen uns, euch alle in Moorgrund wiederzusehen“, so der Verein.