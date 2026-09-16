Wenn beim MSR-Motocross am Dammberg die ersten Maschinen an den Start rollen, hat ein großer Teil der Arbeit längst stattgefunden. Das Rennwochenende am 5. und 6. September beim MSC Kali Bad Salzungen war nicht nur sportlich eine der stärksten Veranstaltungen der laufenden Saison. Hinter den Kulissen sorgten zahlreiche ehrenamtliche Helfer dafür, dass Strecke, Versorgung und gesamtes Veranstaltungsgelände über das Wochenende funktionierten.