Motocross: Die Motoren dröhnen in Gumpelstadt

Der Veranstalter rechnet also berechtigt mit vielen Besuchern an beiden Renntagen und richtet eine große Bitte an sie. Es wird dringlichst darum gebeten, dass die Zuschauer bei ihrer Anreise langsam auf dem Anfahrtsweg fahren – der Umwelt und der Anwohner zuliebe. Um Irrfahrten zu vermeiden, rät der Veranstalter: „Bitte NICHT der Beschreibung vom Navi/Google Maps folgen wenn Ihr in Gumpelstadt angekommen seid! Das führt euch in den Wald und nicht an die Strecke. Die Einfahrt befindet sich direkt neben „ATC Cars and Bikes“, Spitzbergstraße 1, 36433 Bad Salzungen /OT Waldfisch.“