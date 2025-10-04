Motocross der Nationen USA: Thüringens Ken Roczen auf Platz zwei im Quali-Rennen

Im ersten Qualifikationsrennen auf dem „Ironman Raceway“ in Crawfordsville/Indiana (USA) machte der Thüringer Ken Roczen, der als Teamkapitän für Deutschland ans Startgitter rollte nicht mehr als unbedingt nötig. Nach Kurve eins war er Zweiter hinter Australien Titelverteidiger Jett Lawrence. Roczen drückte die ersten Minuten noch aufs Tempo, attackierte den Australier aber nicht wirklich ernsthaft. Das Duo Lawrence/Roczen hatte schon nach Runde eins rund zehn Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. Gepatzt hatte zu dem Zeitpunkt schon der US-Amerikaner Eli Tomac, der von einem Startcrash behindert wurde und am Ende mit rund 50 Sekunden Rückstand auf Lawrence Neunter des Rennens wurde. Roczen wurde Zweiter vor Frankreichs Romain Febvre, der knapp zehn Sekunden nach Roczen die Zielfahne sah.