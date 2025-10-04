 
Motocross der Nationen USA Thüringens Ken Roczen auf Platz zwei im Quali-Rennen

Lars Koch

Roczen fährt entspannt zu Platz zwei hinter Titelverteidiger Jett Lawrence (AUS). Frankreichs Romain Febvre wird Dritter, Eli Tomac (USA) wird nur als Neunter abgewunken.

 
Motocross der Nationen USA: Thüringens Ken Roczen auf Platz zwei im Quali-Rennen
Ken Roczen, hier beim Unadilla National Race der US-Pro Motocross Championship in New Berlin, New York, USA Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Im ersten Qualifikationsrennen auf dem „Ironman Raceway“ in Crawfordsville/Indiana (USA) machte der Thüringer Ken Roczen, der als Teamkapitän für Deutschland ans Startgitter rollte nicht mehr als unbedingt nötig. Nach Kurve eins war er Zweiter hinter Australien Titelverteidiger Jett Lawrence. Roczen drückte die ersten Minuten noch aufs Tempo, attackierte den Australier aber nicht wirklich ernsthaft. Das Duo Lawrence/Roczen hatte schon nach Runde eins rund zehn Sekunden Vorsprung auf den Rest des Feldes. Gepatzt hatte zu dem Zeitpunkt schon der US-Amerikaner Eli Tomac, der von einem Startcrash behindert wurde und am Ende mit rund 50 Sekunden Rückstand auf Lawrence Neunter des Rennens wurde. Roczen wurde Zweiter vor Frankreichs Romain Febvre, der knapp zehn Sekunden nach Roczen die Zielfahne sah.

Quali-Race 2: Weltmeister Längenfelder wird Vierter

Im zweiten Qualifikationsrennen des Tages war dann der frisch gebackene Motocross-MX2-Weltmeister Simon Längenfelder für Deutschland gefragt. Der aus Hof stammende KTM-Pilot führte gleich aus der ersten Kurve das Feld an, gab die Führung aber noch in Runde eins an den Belgier Sascha Coenen ab. Dem folgten wenig später auch der Vizeweltmeister aus Holland, Kay der Wolf und US-Boy Justin Copper.

Motocross-MX2-Weltmeister Simon Längenfelder (hier beim MX-GP in China) wird in seinem Qualifikationsrennen in den USA beim Motocross der Nationen Vierter. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Längenfelder fuhr sein eigenes Rennen mit Luft nach vorn und nach hinten auf Platz vier. An der Spitze machte de Wolf Coenen am Ende nochmal ordentlich Druck. Doch Coenen blieb unbeeindruckt, fuhr in seinem ersten Nations-Rennen überhaupt zum Sieg vor de Wolf und Justin Copper (USA). Längenfelder fuhr auf Platz vier über die Ziellinie. Damit standen Titelverteidiger Australien und Team-Deutschland nach zwei von drei Qualifikationsrennen punktgleich auf Platz eins und zwei. Belgien stand nach zwei von drei Qualirennen auf Platz drei.