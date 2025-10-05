In Crawfordsville/Indiana (USA) fiel um kurz nach 13 Uhr Ortszeit (19 Uhr in Deutschland) das Startgitter zum ersten von drei Rennen beim diesjährigen Motocross der Nationen MXoN auf dem „Ironman Raceway“ ausgetragen wird. Im ersten Rennen des Tages für das stark besetzte Team aus Deutschland am Start: Ken Roczen und Simon Längenfelder. Roczen, aus Mattstedt in Thüringen, wurde 2011 jüngster Motocross-Weltmeister aller Zeiten, wechselte dann in die Staaten und hat dort in den letzten Jahren in sämtlichen Klassen die Titel abgeräumt. Längenfelder tat es Roczen in diesem Jahr gleich, holte sich den Titel in der Motocross-Weltmeisterschaft der MX2 Klasse.