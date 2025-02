Motivwagen für Montag Trump, Musk und Putin im Kölner Rosenmontagszug

Mehrere CDU-Politiker bezeichneten die Darstellung in einem Brief an das Festkomitee Kölner Karneval als "abstoßend", "verletzend" und "geschmacklos". Sie wiesen darauf hin, dass die Mehrheit der Kölner immer noch einer christlichen Kirche angehöre. "Dieses an Peinlichkeit und Geschmacklosigkeit nicht zu überbietende Bild sollte den Kölner Rosenmontagszug und den Karneval insgesamt nicht herabwürdigen", kritisierten die CDU-Politiker, unter ihnen der ehemalige Kölner Oberbürgermeister Fritz Schramma.