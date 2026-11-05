Da gibt es doch diesen etwas lästerlichen Spruch: Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis. Bei den Wallbachern ist das Gegenteil der Fall. Sie wissen nämlich durchaus weiter und haben, eigens um ihre Ziele zu erreichen, ihren Förderverein Wallbach e.V. gegründet. Als nach Meiningen eingemeindeter Ortsteil gibt es keine Gemeindeverwaltung und keinen selbst bestimmenden Gemeinderat mehr. Die Einwohner waren zum vorigen Jahreswechsel auf 342 zusammengeschmolzen. In diesem Jahr kam kein einziges Kind zur Welt. Schweren Herzens musste mangels Nachwuchs der idyllische Kindergarten am Märchenwald aufgegeben werden, vier Jahre, bevor er 100 geworden wäre. Die örtlichen Vereine haben sich über die Coronazeit allesamt aufgelöst oder sind danach nicht mehr aktiv gewesen. Der Heimatverein hatte vor Corona seine letzte Kirmes auf die Beine gestellt.