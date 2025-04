Starnberg (dpa/lby) - Nach mehreren Schüssen am Mittwochabend in einer Tiefgarage in Starnberg läuft die Arbeit einer eigens eingerichteten Ermittlungsgruppe auf Hochtouren. Zwei Männer sitzen in Untersuchungshaft. Bei einem der beiden sei Kokain in nicht geringer Menge gefunden worden, beim anderen eine scharfe Schusswaffe, sagte ein Polizeisprecher.