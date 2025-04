Starnberg (dpa/lby) - Nachdem mehrere Schüsse am Mittwochabend in einer Tiefgarage in Starnberg bei München gefallen sind, wurde gegen die zwei Tatverdächtigen ein Haftbefehl erlassen. Die 33 und 34 Jahre alten Verdächtigen sollen nach einer Auseinandersetzung mehrfach mit einer Faustfeuerwaffe geschossen haben, wie die Polizei mitteilte.