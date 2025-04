Es ist schon der zweite schwerwiegende Ausfall in der Abwehr für das Team von Bundestrainer Harold Kreis. Zuvor hatte in Kai Wissmann vom Meister Eisbären Berlin der beste deutsche Verteidiger der vergangenen Saison wegen einer Handverletzung abgesagt. "Wir sind überzeugt, eine starke Gruppe zusammen zu haben, mit der wir in die abschließende Vorbereitungsphase gehen", sagte Kreis dennoch.