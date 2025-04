Mittwochmorgen, kurz nach acht. Im Hauptamt der Schleusinger Stadtverwaltung Spannung pur. „Ich hab schon eiskalte Hände vor Aufregung“, sagt Standesbeamtin Yuko Filster. Mit ihren Kolleginnen ist sie in dieser Woche in der Sendung „Johannes und der Morgenhahn“ von MDR Radio Thüringen. Jetzt steht die dritte Runde an. Gleich wird sich der Sender einschalten. Hauptamtsleiter Sebastian Fleischmann hat am PC alles vorbereitet. Es geht wieder um 100 Euro, 300 hat das Morgenhahn-Team schon auf der „Bank“. Und jetzt meldet sich auch schon der Moderator Johannes Michael Noack. Ein bisschen Plauderei übers Hauptamt und schon fragt er, für welches der fünf Themengebiete sich die Kollegen im Hauptamt entschieden haben. „Heute nehmen wir Musik“, erfährt er. So richtig mit Musik hat die Frage vordergründig allerdings nichts zu tun: Roland Kaiser ist umgezogen, nur 500 weiter von seinem alten Zuhause. Warum? Er wollte näher bei seinen Enkelkindern wohnen; das Haus muss einer neuen Straße weichen oder die Nachbarn beschweren sich über zu laute Musik? Die Antwort kommt recht schnell: Die Enkel! Freude im Morgenhahn-Team – 400 Euro sind sicher. Am Donnerstag könnten noch 100 dazu kommen. Und schließlich besteht am Freitag die Chance, das eingespielte Geld zu verdoppeln. Sicher sind aktuell schon mal 400 Euro. Zum Auftakt am Montag gab es 100 Euro Startkapital und weitere 100 Euro für die richtige Antwort im Themengebiet aktuell: Warum musste eine Boeing auf dem Weg von Los Angeles nach Shanghai nach drei Stunden Flug umkehren? Der Hauptamtsleiter hat’s auf Anhieb gewusst: Der Pilot hatte seinen Reisepass vergessen. Ein bisschen länger hatte es am Dienstag gedauert, ehe die Frage nach dem Honigdachs richtig beantwortet wurde. Aber sie kam gerade noch im Zeitlimit: Der Honigdachs ist immun gegen Schlangengift.