Ein 25-Jähriger aus Baden-Württemberg sitzt seit März wegen Mordversuchs in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Opfer am 6. Februar in Heilsbronn in Mittelfranken auf einer Straße niedergestochen haben. Der 40-Jährige schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Der Verdächtige habe die Vorwürfe eingeräumt, sagte Heinzlmeier. Außerdem habe er den Ermittlern gesagt, wo Tatwaffe und Mobiltelefone zu finden seien.