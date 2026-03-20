Mordversuch in Friedberg: Anklage nach Hammerangriff auf Schüler in Bayern zugelassen

Friedberg - Nach einem Hammerangriff auf zwei Schüler in Friedberg in Bayern ist die Anklage wegen eines mutmaßlich rassistischen und islamfeindlichen Mordversuchs gegen einen 15-Jährigen unverändert zur Hauptverhandlung zugelassen worden.
Zwei Schüler werden bei einer mutmaßlich rassistischen Attacke in Friedberg verletzt. Tatverdächtiger ist ein 15-Jähriger. Jetzt ist die Anklage zugelassen worden. Wann das Verfahren beginnen könnte.
Friedberg - Nach einem Hammerangriff auf zwei Schüler in Friedberg in Bayern ist die Anklage wegen eines mutmaßlich rassistischen und islamfeindlichen Mordversuchs gegen einen 15-Jährigen unverändert zur Hauptverhandlung zugelassen worden.
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Der Prozess wird voraussichtlich im Mai beginnen, wie das Augsburger Landgericht mitteilte. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Das sei wegen des Alters des Beschuldigten zum Zeitpunkt der Tat gesetzlich vorgeschrieben.
Die Generalstaatsanwaltschaft München geht davon aus, dass der Jugendliche im Oktober 2025 auf dem Pausenhof einer Mittelschule Muslime und Ausländer töten wollte. Dabei waren ein 14-Jähriger mit irakischen Wurzeln und ein 13-Jähriger mit kosovarischen Wurzeln leicht beziehungsweise mittelschwer verletzt worden.
Bei dem Angriff kurz vor Schulbeginn hatte der 15 Jahre alte Deutsche den Ermittlern zufolge einen uniformähnlichen Anzug und einen "militärisch wirkenden Helm" getragen. Neben einem Hammer hatte er demnach auch zwei Softair-Pistolen dabei. Bei einer möglichen Verurteilung wegen der Vorwürfe der Anklage würden dem 15-Jährigen bis zu zehn Jahre Haft als Jugendstrafe drohen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt aber die Unschuldsvermutung.
Der Angriff hatte am 2. Oktober einen größeren Einsatz der Polizei rund um die Mittelschule im Zentrum der Stadt in Schwaben ausgelöst. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge und Beamte waren auf den Straßen zu sehen, einzelne Bereiche wurden abgesperrt. Zudem wurde ein Rettungshubschrauber angefordert, der allerdings nicht eingesetzt werden musste.
Der 15-Jährige war nach den Polizeiangaben früher einmal Schüler der Mittelschule. Nach dem Angriff soll er versucht haben zu flüchten. Allerdings war die Polizei schnell vor Ort und fasste ihn. Er kam in Untersuchungshaft. Die beiden verletzten Schüler wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.