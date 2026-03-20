Mordversuch in Friedberg: Anklage nach Hammerangriff auf Schüler in Bayern zugelassen

Bei Angriff Militäruniform ähnelnde Kleidung getragen

Bei dem Angriff kurz vor Schulbeginn hatte der 15 Jahre alte Deutsche den Ermittlern zufolge einen uniformähnlichen Anzug und einen "militärisch wirkenden Helm" getragen. Neben einem Hammer hatte er demnach auch zwei Softair-Pistolen dabei. Bei einer möglichen Verurteilung wegen der Vorwürfe der Anklage würden dem 15-Jährigen bis zu zehn Jahre Haft als Jugendstrafe drohen. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt aber die Unschuldsvermutung.