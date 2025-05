Nürnberg (dpa/lby) - Wegen Mordversuchs an seiner von ihm getrennten Frau soll ein 41-Jähriger nach Ansicht der Staatsanwaltschaft lebenslang in Haft. Außerdem forderte die Anklagebehörde vor dem Landgericht in Nürnberg die besondere Schwere der Schuld festzustellen, wie eine Justizsprecherin mitteilte. Dadurch wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen.