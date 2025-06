Mordverdacht: 31-Jähriger soll Großeltern in deren Wohnung getötet haben

Günzburg - Ein 31-Jähriger soll in Schwaben seine Großeltern in deren Wohnung getötet haben. Der Mann habe sich am Pfingstmontag selbst gemeldet und gesagt, dass er das über 70 Jahre alte Paar umgebracht habe, teilten die Ermittler mit. In der Wohnung in Günzburg hätten Polizisten und Feuerwehrleute Mann und Frau leblos gefunden. Dabei hätten sie Spuren einer Gewalttat entdeckt. Der 31-Jährige sitze inzwischen wegen dringenden Verdachts auf zweifachen Mord in Untersuchungshaft.